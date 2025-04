Andressa Suita muda visual e surpreendente fãs: 'Eu, loira?'

Andressa Suita, 37, mudou radicalmente o visual e voltou a ser loira.

O que aconteceu

A modelo publicou um vídeo mostrando o antes e depois do procedimento. "Eu, loira? Não me vejo loira mais!", afirma ela no vídeo publicado no Instagram - para, em seguida, 'pagar a língua' revelando a transformação.

Os fãs de Andressa adoraram o novo look da musa. "Linda de todos os jeitos - mas loira é sensacional!", derreteu-se uma seguidora, nos comentários do post. "Linda até careca. O cabelo é apenas um acessório em você. Seu rosto é um acontecimento", elogiou outra. "A Barbie voltou!", brincou ainda uma terceira.

Recentemente, a assessoria de Suita desmentiu que ela esteja novamente grávida. Os rumores ganharam força na última semana, depois que a esposa de Gusttavo Lima postou uma foto com a mão sobre o ventre.