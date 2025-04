Transmissão do show de Lady Gaga no Rio terá atraso de 10 minutos; entenda

O show de Lady Gaga em Copacabana, no Rio de Janeiro, no próximo sábado, será transmitido na Globo dez minutos após o início da apresentação a pedido da produção da própria cantora.

O que aconteceu

Atraso é para que eventuais falhas técnicas não sejam exibidas ao vivo na transmissão. Esse tipo de pedido é bastante comum em grandes eventos, a exemplo da exibição do show de Madonna em Copacabana no ano passado.

Intervalo de tempo possibilita que a transmissão não leve ao ar eventual falha. Alguns cantores exigem um tempo maior de atraso de suas apresentações exibidas na TV. Isso também é vantajoso para os planos comerciais da emissora porque permite melhor encaixe de merchandising.

Show de Lady Gaga será transmitido pela Globo na TV aberta. O espetáculo também irá ao ar na TV fechada pelo Multishow e no streaming do Globoplay.

Lady Gaga fará um mega show nas areias de Copacabana como parte do evento Todo Mundo no Rio. O evento começou ano passado com show de Madonna e deve se tornar praxe no Rio de Janeiro como forma de atrair turistas para a cidade.

Prefeitura do Rio espera um público superior a 1,5 milhão de pessoas para ver Lady Gaga. A apresentação de Madonna levou cerca de 1,6 milhão de fãs para Copacabana.

Gaga deverá subir ao palco às 21h45. Antes, duas outras apresentações ainda não informadas vão agitar o público e após o show da diva pop um DJ deverá encerrar a festa.