Gente como a gente, Silvia Abravanel se casa com vestido comprado no Brás

A apresentadora Silvia Abravanel e o sertanejo Gustavo Moura se casaram hoje em uma cerimônia civil transmitida ao vivo no SBT.

Silvia Abravanel disse que abriu mão de usar um vestido feito por um estilista famoso e comprou seu modelo no comércio popular de São Paulo. A filha de Silvio Santos escolheu um vestido do Brás para o momento do "sim"

A Moda do Brás agradece, porque essa roupa é do Bem Retiro. Não tem essas coisas de figurino. Eu faço questão de falar mesmo, porque as roupas de lá são muito lindas.

Silvia Abravanel para o Fofocalizando

Embora a celebração civil tenha sido mais íntima, Silvia e Gustavo já estão com os preparativos em andamento para uma festa maior, programada para acontecer em novembro. A ideia é fazer um evento com temática country e receber mais de 300 convidados.