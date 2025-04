Cantor paraense morre aos 39 anos por complicações causadas pela monkeypox

O cantor paraense Augusto Demétrio Neto, conhecido artisticamente como Gutto Xibatada, faleceu aos 39 anos em decorrência de complicações causadas pelo vírus monkeypox, também conhecido como varíola dos macacos.

O que aconteceu

Gutto morreu no dia 22 de abril, poucas horas após dar entrada no Hospital Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti, em Belém (PA). Segundo familiares, o cantor já apresentava sintomas havia cerca de um mês.

Durante esse período, ele chegou a viajar para o Rio de Janeiro e para a Bahia. No retorno a Belém, buscou atendimento médico, recebeu medicação e foi orientado a permanecer em isolamento domiciliar.

A causa da morte só foi oficialmente confirmada hoje. A irmã do artista compartilhou vídeos nas redes sociais de Gutto revelando o diagnóstico. "Ele estava escondendo de todos, começou a aparecer em pequenos lugares, bem discretamente. As bolhas acabaram se espalhando e comprometendo a saúde, pois ele era asmático. A doença atacou os pulmões, e ele ficou sem fala, visão e toque. No último dia, estava muito mal, com o nariz obstruído e a boca, pois já não conseguia mais se alimentar", relatou.