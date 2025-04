Gracyanne Barbosa sobre Belo: 'A gente ainda tem uma família muito unida'

Em entrevista ao Gshow, Gracyanne Barbosa, ex-participante do BBB 25 (Globo), falou sobre as mudanças na sua vida após a participação no reality show.

O que Gracyanne disse

Relação com Belo e família: "A gente não está morando junto. Eu moro com as minhas irmãs, a minha mãe, a mãe dele - minha ex-sogra - e as filhas dele. A gente ainda tem uma família muito unida, que eu acho que vai ser sempre. [...] A gente conversa todos os dias, mas ainda não conversamos sobre o que fazer."

Está em algum relacionamento? "Foi só curtição, a gente está só se conhecendo e curtindo".

Projetos após BBB. "O nicho do meu público abriu para pessoas que não são fitness, dessa área, e se sentem inspiradas a começar. Isso me despertou uma vontade de começar um projeto com pessoas que ainda não treinam O BBB me abriu portas, abriu minha mente pra trazer, também, esse público."

Antigo sonho de abrir rede de academias. "É um projeto a longo prazo e eu espero poder realizá-lo."

Retorno à rotina após o confinamento. "Não tenho me cobrado, eu acho que tem que ser gradativo, natural. Não tem que ser um sofrimento. Ainda não consegui readaptar meu sono completamente, é o que eu acho que está sendo mais difícil pra mim".

