Globo 'reencarna' vilãs históricas em encontro inédito; veja quem participa

Quem não se lembra de Nazaré Tedesco com suas risadas maquiavélicas ou Carminha com suas manipulações ardilosas? Público poderá matar saudade de vilãs icônicas durante o show em comemoração dos 60 anos da Globo na segunda-feira (28).

Como vai ser

O momento das vilãs no Show 60 anos promove um encontro inédito entre essas personagens que, apesar de suas maldades, trouxeram emoção e diversão às vidas de tantos brasileiros. Vai reunir Adriana Esteves como Carminha ("Avenida Brasil"), Glória Pires como Raquel de ("Mulheres de Areia"), Renata Sorrah como Nazaré ("Senhora do Destino"), Joana Fomm como Perpétua ("Tieta"), Susana Vieira como Branca ("Por Amor"), Flávia Alessandra como Cristina ("Alma Gêmea"), Lilia Cabral como Maristela ("Garota do Momento") e Leticia Colin como Vanessa ("Todas as Flores").



É muito bom quando a gente faz um personagem que parece que vai ficar para sempre. Tem uma geração inteira que ouviu falar. São tantos anos que eu sou atriz no teatro, na televisão, e tem jovens que me conhecem porque a novela passou de novo e chegam até mim. É maravilhoso! É uma vilã com humor. Isso que eu achava delicioso na Nazaré, era engraçado porque tudo dava errado para ela e ela se achava o máximo, maravilhosa, gostosa e incrível, e tudo dando errado.

Renata Sorrah

Nunca nesses anos todos eu coloquei o figurino de Carminha, nunca consegui. E na hora que estávamos provando a roupa, os grandes figurinistas reproduziram o 'T' do Tufão, quando eu olhei, senti saudades e fiquei emocionada.

Adriana Esteves

O momento celebra a teledramaturgia brasileira e dá ao público a chance de se reencontrar com algumas de suas personagens favoritas em uma sequência inédita. "O 'Show 60 anos' tem como premissa homenagear a televisão — e as vilãs são uma parte essencial dessa história. Elas não poderiam ficar de fora. Como elas mesmas dizem: 'são as personagens que fazem a história girar'. Criamos uma cena divertida em que elas se enfrentam, duelando para ver quem é a maior de todas, seguida por outra sequência que desemboca em um número musical no palco. É, com certeza, um dos nossos momentos favoritos deste show!", conta Antonia Prado, diretora artística do show.

O encontro eu achei mais do que feliz. Quando encontrei a Joana Fomm hoje, chorei tanto, veio toda aquela emoção de reencontrá-la, nós vivemos muito juntas. A casa é do seu Roberto, mas a alma da TV Globo é de todos nós, de todos que estavam no estúdio hoje e de todo mundo que está neste lugar.

Susana Vieira

O 'Show 60 anos' tem direção artística de Antonia Prado e direção de Dennis Carvalho, João Monteiro, Henrique Sauer, Gian Carlos Bellotti, Renan de Andrade e Marcelo Amiky. A produção é de Bárbara Maia, Natalia Daumas e Matheus Pereira. O roteiro é Carlyle Junior, Alberto Renault, Leonardo Lanna, Ricardo Linhares e Juan Jullian. A direção de gênero é de Monica Almeida.