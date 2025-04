Fábio Porchat leva tapão na cara da esposa de Malvino Salvador: 'Estalou'

Fábio Porchat levou um tapão no rosto de Kyra Gracie, esposa de Malvino Salvador, durante episódio do programa Que História é Essa, Porchat? (GNT).

O que aconteceu

Kyra foi convidada para relatar sua participação em um evento no Japão. Ela contou que no local foi informada que deveria dar tapa na cara das pessoas, em vez de cumprimentá-las com aperto de mãos. Mas, detalhe, não era tapa devagar, era com força.

Para contar a história, Porchat serviu de cobaia. Ela explicou como era a preparação para dar o tapa e, subitamente, meteu a mão na cara do humorista.

Com a força do tapa, Fábio quase foi parar na plateia. "Caraca, estalou", gritou alguém ao fundo. O humorista, então, lembrou a ocasião em que Simaria lhe deu um soco. "Saudades, Simaria", disse ele.

Posteriormente, Porchat brincou com a situação. "Sempre que termina, eu digo 'adorei o programa'. Não sei se posso dizer isso hoje. Eu ainda estou com o programa de hoje calando muito a fundo aqui dentro. Ainda estou surpreso, eu acho que um pedaço da minha alma ainda está lá. Mas estou com uma energia violenta, uma energia boa demais".