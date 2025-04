Cecília Dassi morreu? Ex-atriz mirim é alvo de fake news nas redes sociais

A ex-atriz mirim Cecília Dassi, 35, denunciou em seu perfil do Instagram que foi alvo de uma fake news sobre sua morte.

O que aconteceu

Nesta tarde, a psicóloga se mostrou surpresa ao ver que estão relacionando a morte da atriz-mirim Sophie Nyweide com ela. "De ontem para hoje recebi mensagens de três pessoas falando que viram esse vídeo. Já fizeram vários conteúdos desse tipo [fake] comigo, mas esse parece ter tido mais alcance, mais de 14k de visualizações", apontou Cecília.

No vídeo em questão, a imagem une fotos de Cecília e Sophie com os dizeres: "Luto ex-atriz mirim. Ela se matou hoje", escrito em destaque. Em uma fonte menor, estava: "Morre Sophie Nyweide".

Cecília Dassi alerta seguidores sobre fake news Imagem: Reprodução/Instagram

A ex-atriz mirim brasileira ainda apontou que outros canais do YouTube publicaram o mesmo tipo de conteúdo, dando a entender que ela está morta. "[Esses canais] misturam dois assuntos (fazem uma vídeo com uma parte falando de mim e uma parte falando de alguém que morreu/está em situação de rua/virou gari) e o título e a thumb dão a entender que são um só", explicou.

Cecília Dassi garantiu que já denunciou vídeos como esses, mas nunca resultou em nada. "Provavelmente eles se defendem dizendo que não há mentiras no vídeo. O YouTube precisa fazer algo sobre isso, obviamente não acontece só comigo. Quantas pessoas nem clicam e saem acreditando no que viram no título e na thumb?", denunciou.