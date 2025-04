Morre Lar Park Lincoln, atriz de 'Sexta-Feira 13', aos 63 anos

Lar Park Lincoln, atriz conhecida por seu papel no clássico do terror Sexta-Feira 13 - A Matança Continua (1988), faleceu aos 63 anos.

O que aconteceu

Informação foi confirmada pela empresa Actors Audition Studios, fundada pela própria artista. "É com profundo pesar que anunciamos o falecimento de Lar Park Lincoln. Após 45 anos de carreira, ela deixou uma marca inesquecível em Hollywood através de suas performances dinâmicas e sua dedicação como mentora de atores aspirantes", diz o comunicado publicado no Facebook.

Na icônica franquia Sexta-Feira 13, Lar interpretou Tina Sheppard. Personagem é lembrada por seus poderes telecinéticos e por ser uma das adversárias mais marcantes de Jason Voorhees.

Além do terror, a atriz teve uma carreira versátil na TV e no cinema. Na bagagem, participações em produções como A Casa do Espanto 2, Academia de Princesas, Charme Fatal, Assassinato por Escrito e Barrados no Baile.