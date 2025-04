Tadeu Schmidt recebe presente de brothers e se emociona: 'Que bonitinho'

O apresentador Tadeu Schmidt foi surpreendido com um presente especial dos participantes do BBB 25 e se emocionou com a homenagem recebida nos bastidores do reality. O momento foi registrado em vídeo e divulgado nas redes sociais oficiais do programa.

O que aconteceu

No registro, Tadeu se depara com uma "caixa misteriosa". O apresentador precisou escolher entre abri-la ou ficar com R$ 2 reais. Em tom descontraído, Tadeu brincou brincou com o valor: "Dois reais é muito pouco", decidindo pela caixa.

Dentro da caixa, uma surpresa que tocou o coração do apresentador, que ficou emocionado. Havia uma camiseta com a assinatura de todos os brothers da edição e mensagens carinhosas que também foram gravadas em vídeo. "Que legal, cara", disse Tadeu.

Declarações dos ex-participantes deixaram o apresentador visivelmente comovido. "Você falou coisas de mim que eu jamais esperava ouvir", disse Vilma em um dos trechos. Já Daniele Hypolito comentou: "Você fez parte da minha história em momentos muito importantes".

Tadeu não escondeu o sentimento. "Que bonitinho, isso aqui parece da época de colégio, de fazer essas coisas", disse o apresentador observando a camiseta. "São 100 dias de tanta intensidade, de muitas emoções que a gente troca com essas pessoas", completou.