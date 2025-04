Resumo novela 'Dona de Mim' da semana: confira capítulos de 28/4 a 3/5

Ellen interrompe um casamento com a filha nos braços. Confira o resumo dos próximos capítulos de "Dona de Mim" (Globo) logo abaixo:

Segunda-feira, 28 de abril

O jardim da casa de Abel está preparado para o casamento. Ellen interrompe o casamento e implora que Abel cuide de sua filha, Sofia. Passam-se sete anos. Sofia diverte-se pregando peças e dando sustos nas aspirantes a babá. Leo, Pam e Kami se arrumam para ir à Feira de São Cristóvão. Marlon treina kickboxing com a namorada, Bárbara. Marlon e Leo se encontram na Feira de São Cristóvão e relembram o passado. Leo dança com Júlio. Marlon chega em casa, ouve o pedido de ajuda de Leo e corre para ajudá-la. Filipa e Abel repreendem o comportamento de Sofia. Stephany avisa a Leo que trancará sua faculdade para trabalhar. Bárbara e outras mulheres acusam Leo de fraudar a venda das rifas.

Terça-feira, 29 de abril

Leo tenta se explicar para as mulheres, mas Bárbara exige que ela pague o que deve. Leo é chamada para ir à fábrica Boaz. Marlon critica Bárbara por implicar com Leo. Sofia tenta impedir Abel e os irmãos de irem para a fábrica. Denise avisa a Filipa que chamou uma nova babá para Sofia. Leo é demitida e, ao sair da fábrica, conhece Samuel. Jaques sugere que a fábrica seja vendida, incomodando Rosa e Abel. Leo, Yara e Stephany sofrem com a falta de dinheiro. Tânia sugere que Jaques desvie dinheiro da fábrica Boaz. Filipa reclama de sua vida para Abel. Abel exige que Samuel não revele a verdade sobre o pai biológico de Sofia. Leo decide aceitar o emprego de babá no lugar de Stephany.

Quarta-feira, 30 de abril

Leo foge de casa para se apresentar no emprego no lugar de Stephany. Abel pede que Sofia não faça nenhuma brincadeira ou dê sustos na nova babá. Leo chega para fazer a entrevista e se preocupa ao encontrar Samuel. Sofia conhece Leo. Felipa canta para Danilo, que se emociona. Samuel questiona Ayla sobre Leo/Stephany. Sofia e Leo se entendem, e Denise fica impressionada. Samuel avisa a Abel sobre Leo. Jaques pede que Ricardo o ajude no esquema de desvio de dinheiro da fábrica. Stephany se surpreende ao saber que sua vaga no emprego já foi preenchida, e desconfia de Leo. Abel volta para casa com Samuel, e confronta Leo.

Quinta-feira, 1º de maio

Leo tenta se explicar para Abel e Samuel. Stephany chega à mansão Boaz. Marlon derruba um oficial durante um treinamento, e Alan se orgulha do aluno. Sofia pede que Abel contrate Leo para ser sua babá. Filipa decide fazer uma festa. Sofia pensa em como implicar com Leo. Stephany paga a dívida de Leo com as mulheres da rifa. Marlon e Alan são interceptados por uma mulher na rua pedindo ajuda. Davi convida Leo para participar da festa de Filipa com ele. Samuel avisa a Leo de uma possível traquinagem de Sofia. Rosa reclama com Abel da festa de Filipa. Marlon ajuda a amiga da mulher na rua. Alan confronta um bandido.

Sexta-feira, 2 de abril

Alan é atingido por um tiro, mas salva o refém do bandido. Marlon vai com Alan para o hospital e se emociona ao ver seu mestre chorar. Samuel se impressiona quando Sofia atende a uma ordem de Leo. Davi e Ayla se incomodam com a proximidade entre Jaques e Filipa. Sofia prende Leo e Samuel no banheiro. Marlon vê policiais abordando jovens na rua e se lembra de quando decidiu entrar para a polícia. Leo conta um pouco de sua história para Samuel. Bárbara ajuda Marlon a abrir a academia de Alan. Abel flagra Leo e Samuel dormindo abraçados no banheiro.

Sábado, 3 de abril

Leo e Samuel se explicam para Abel. Filipa implora que Leo continue no trabalho. Leo conversa com Sofia, e as duas fazem um acordo. Davi é hostil com Jaques. Leo chega em casa e se desespera com a nova creche criada por Yara. Danilo conta para Marlon sobre o novo emprego de Leo. Bárbara sente ciúmes de Marlon. Kami, Leo e Pam, relembram suas histórias com Ryan, Marlon e Danilo. Sofia reclama das amigas que Filipa chama para brincar. Maria, Aurora e Antônia implicam com Sofia. Leo pede a ajuda de Davi para armar contra as supostas amigas de Sofia. Davi tenta beijar Leo.