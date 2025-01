Tadeu revela quais consequências duplas terão que decidir após Big Fone

Em uma dinâmica inesperada, no final da manhã desta quarta-feira (29), Eva atendeu o Big Fone e convidou Guilherme e Joselma, e Maike e Gabriel, para um almoço que será crucial para o futuro do jogo.

O que aconteceu

Dupla de Renata no confinamento, a bailarina foi a mais rápida para atender o Big Fone. Durante a ligação, ela foi informada que ganhou um almoço especial com direito a duas duplas acompanhantes.

O que ninguém dentro da casa sabe, é que a refeição será importante para o jogo. Os seis terão que tomar algumas decisões, que serão transmitidas com áudio para toda a casa — sem que eles saibam.

Em seu perfil do Instagram, Tadeu Schmidt revelou quais serão as consequências que Eva, Renata, Guilherme, Joselma, Gabriel e Maike terão de tomar. Além das consequências, o grupo também terá que decidir qual deles ganhará uma imunidade para esta próxima semana.

As três duplas que vão para o almoço vão ter que escolher: primeiro, duas pessoas para trocar de quarto (...), uma pessoa para ficar fora do Show de Quarta, vai ficar todo mundo se divertindo hoje, e ela trancada em casa. E vão ter que escolher duas pessoas para ficarem amarradas, por tempo indeterminado

