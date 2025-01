Pocah faz ensaio sensual para conteúdo adulto: 'A Pocahontas abusada'

Pocah, 30, fez um novo ensaio sensual para uma plataforma de conteúdo adulto.

O que aconteceu

A cantora celebrou os cliques ousados e reveladores do ensaio, chamado "Glamour". Nas imagens, ela aparece usando lingerie azul e cinta-liga. "Eu sempre amei explorar diferentes estilos e, com 'Glamour', quis trazer uma vibe sensual ao mesmo tempo que sofisticada e cheia de atitude", declarou.

A ex-BBB tem dado espaço ao seu lado mais sexy desde que abriu seu perfil na plataforma FanFever. "Está sendo um lugar onde eu posso resgatar a MC Pocahontas e o jeito abusado dela", refletiu a artista.

Pocah disse gostar da abertura para interações com os fãs e assinantes. "Estou me divertindo bastante. É um espaço em que posso me expressar, compartilhar meus momentos, brincar com as minhas diferentes personas e, ao mesmo tempo, receber um carinho enorme dos meus seguidores", pontuou.

A cantora ainda prometeu que trará mais novidades e surpresas na plataforma de conteúdo adulto. "Meu objetivo é continuar entregando conteúdos incríveis, e posso garantir que tem muita coisa incrível por vir", afirmou.