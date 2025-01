Macabro: Zélia inicia novo plano contra Arlete em 'Garota do Momento'

No capítulo desta quarta-feira (29) em "Garota do Momento" (Globo). Arlete (Bete Mendes) conta a Beatriz (Duda Santos) a história de Valéria (Julia Stockler) e Juliano (Fábio Assunção).

Inconformada, a veterana pressiona Maristela (Lilia Cabral) e Juliano para falar com Valéria. Zélia (Letícia Colin) garante que ajudará Maristela e Juliano a seguir enganando Arlete.

No capítulo seguinte, quem chega à trama é Flora, sobrinha de Zélia que fingirá ser a falsa neta de Arlete.

Valéria (Julia Stockler) em 'Garota do Momento' Imagem: Divulgação/Globo

Basílio ameaça Juliano. Orlando procura Iolanda. Edu e Guto apoiam Anita. Clarice pensa sobre conversa com Beatriz e Carmem. Topete pede Eugênia em namoro. Marlene descobre o nome do antigo motorista dos Alencar. Bia confronta Beatriz.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.