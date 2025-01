Fê Paes Leme revela encontro com Boninho após bloqueio: "Ficou humilde?"

Entrevistada do Camarote do Chico Barney, do Canal UOL, a atriz Fernanda Paes Leme revelou como foi seu primeiro encontro com o ex-diretor do Big Brother Brasil, Boninho, após ter sido bloqueada por ele nas redes sociais.

Depois, quando ele saiu da Globo, eu encontrei com ele num evento, e aí a gente estava nesse evento e eu estava na mesa dele, e quando eu cheguei, ele foi muito simpático. Aí eu falei pra ele, ih, saiu da Globo, ficou humilde, agora vai voltar a falar comigo?

Brinquei com ele, foi super legal, falei pra ele me desbloquear, ele me desbloqueou. As coisas melhoraram. E eu admiro muito o profissional que ele é.

Fernanda Paes Leme

A atriz detalhou como foi este período em que ela e Boninho se desentenderam e ficaram um bom tempo sem se falar.

A gente teve esse desencontro e desentendimento onde tiveram erros meus e dele, só que me custou caro certas coisas, principalmente internas minhas, talvez nem tenha sido o intuito dele me ferir, mas ao mesmo tempo eu senti muito, muito mais até pelo lado pessoal.

Então a gente ficou muitos anos sem se falar, eu fiquei no 'castigo do monstro', o meu contrato vencia logo depois, aí eu não renovei o contrato, fui pra Band, fiz o X Factor na Band, que durou só uma temporada, mas foi um ato meio até de coragem, muita gente veio falar comigo na época sobre isso, que não era tão comum.

Aí logo o próprio GNT me chamou para fazer o Desengaveta. E eu e o Boninho, a gente se encontrava, às vezes, e ele sempre me tratou bem. Então era uma coisa meio que só eu sabia o que tinha, de fato, acontecido, sentido, eu não queria ter nenhum tipo de problema com ele. E não porque ele era poderoso, mas porque a gente se dava muito bem. A gente se dava muito bem, muito bem.

Fernanda Paes Leme

"Diego Hypolito é o melhor personagem do BBB"

Fê Paes Leme falou também a Chico Barney sobre a participação dos irmãos Diego e Daniele Hypolito dentro do BBB 25, apontando o ex-ginasta como melhor personagem do rality.

Acho que os Irmãos Hypolito são o que um camarote tem que ser. Eles mesmos. Ela não fala muito na vida, ela já é mais queita, ela tem muitas inseguranças que dá pra transmitir. Ele mostra uma vulnerabilidade, mas ele tem um lado meio 'Félix', um lado meio autoritário, um lado meio vilãozinho, a 'bicha má' em algum lugar, sabe?

Só que ele é carismático, para mim ele é o melhor personagem por hora da edição, no sentido de transparecer e, por que não transparecer, tudo aquilo que ele é.

Ao mesmo tempo eles se amam, porque são irmãos, se defendem, e tudo mais. Então é uma coisa assim, às vezes parece tóxico, em alguns lugares parece meio tóxico.

Mas como é uma relação familiar, ninguém está falando que relações familiares tóxicas fazem muito mal, mas talvez a palavra tóxico seja muito forte, né? Para uma relação como eles. Mas eles têm um jeitinho deles, e que acaba sendo engraçado, trágico, cômico, carismático, então eu gosto deles.

Acho eles carismáticos. Às vezes na Dani falta o que o Diego tem, e nele falta um pouco do que ela tem, então acho que se eles encontrarem esse equilíbrio na parte do acerto entre eles, vão longe

Fernanda Paes Leme

Paes Leme não 'shippa' o casal Aline e Vinícius

A convidada do UOL deu sua opinião também sobre a dupla Aline e Vinícius no BBB 25 e disse não 'shippar' o casal dentro do reality.

Eu sou contra. As pipocas que mais gosto são a Aline e o Vinícius, e o Guilherme e a Delma. Eu adoro eles. A Aline está indo para um caminho meio Marcela.

Eu tenho medo disso, porque ela é, para mim, uma ótima participante. Acho que se todos tivessem a energia dela e do Vinícius, a energia que eu digo, de estar afim de estar ali, de realmente jogar essa bagaça, de articular, de na primeira semana serem os líderes, não ficarem com medo, de falarem aquilo que eles acreditam.

Eles bancaram a Aline, eles são bons jogadores, então eu queria que todo mundo tivesse essa energia, mas cada um com a sua personalidade, então eu adoro eles. Ela está ficando apaixonadinha.

Ai gente, aí me deu sono, então eu sou contra esse romance deles, não sou a favor, por conta dela, medo dela se perder e ir pro lado do coração e não dar razão, e o Vinicius já atentou a ela, já alertou ela sobre isso.

Fernanda Paes Leme

