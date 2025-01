'Massacre da Família Hope': conheça macabra história que inspirou livro

Uma jovem é acusada de ter matado toda a família, mas as investigações não conseguem provar sua culpa, e ela liberada. No entanto, os habitantes da cidade onde vive acreditam que ela seja a culpada. Esta trama parece ter sido inventada para um livro de suspense, mas a verdade é o contrário: foi um caso real que inspirou uma obra literária.

"O Massacre da Família Hope", escrito por Riley Sager e lançado no Brasil pela editora Intrínseca, é uma ficção que se baseou na história de Lizzie Borden, uma garota que teria matado o pai e a madrasta com um machado. O crime aconteceu em 1892, nos Estados Unidos. As mortes chocaram o país e foram amplamente repercutidas na mídia da época. Apesar de tudo indicar que Borden foi a autora do massacre, a falta de provas mais consistentes a fez ser absolvida.

Lizzie Borden tem uma história infame. Ela foi a julgamento, mas foi considerada inocente. Eu não acho que com base em nenhuma evidência, mas porque na época eles apenas pensaram que uma mulher tão pequena como aquela não conseguiria cometer tamanha violência.

Riley Sager, em entrevista a Splash

Há até mesmo uma canção infantil famosa que, em tradução para o português, diz o seguinte: "Lizzie levou um machado; E deu a mãe dela quarenta pancadas; E quando o trabalho foi bem feito; Ela deu a seu pai quarenta e uma".

Já o livro, "O Massacre da Família Hope", conta a história de Lenora Hope, a única integrante da família que sobreviveu a um massacre que aterrorizou o estado do Maine, em 1929. Por falta de provas, Lenora é absolvida das acusações e vive na mansão onde ocorreu o crime. Na década de 1980, porém, o episódio volta à tona quando a cuidadora de idosos Kit McDeere é designada para um trabalho na mansão no topo do penhasco, depois que a antiga enfermeira foge misteriosamente.

Riley Sager é o autor de 'O Massacre da Família Hope' Imagem: Divulgação/ Intrínseca

Enquanto estava pensando no que escreveria no meu novo livro, estava com a história de Lizzie Borden na cabeça. E pensei que seria legal para a trama existir uma enfermeira que cuidaria dela quando mais velha. Assim, encontrei personagens e um enredo muito legal para explorar.

O livro mistura a história mórbida com thriller psicológico e explora temas como a fragilidade das relações familiares, o impacto do passado e a busca por redenção.

Inspiração

A obra que fez Riley Sager ficar mundialmente famoso foi "As Sobreviventes", obra que chegou a ser elogiada por Stephen King, que a chamou de "melhor suspense lançado em 2017". Para Splash, o autor revela que este é o seu "filho" favorito, mas apenas por impulsionar sua fama.

Na trama, uma jovem que sobreviveu a um massacre e, anos depois, se junta a um grupo de sobreviventes. No entanto, ela parece estar em perigo quando suas colegas começam a morrer.

Bem-humorado, Sager contou à reportagem que sua principal inspiração para criar seus livros são os prazos. "Soará como uma resposta superficial, mas meu prazo é minha inspiração. Minha editora nos EUA é muito inflexível em exigir um livro por ano. Faz parte do meu contrato. E então se eu não terminar esse livro, não sou pago", conclui.

