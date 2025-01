BBB 25: Giovanna define voto em Diego e Daniele Hypolito: 'Fizeram fofoca'

Enquanto estão na academia, Gracyanne Barbosa e Giovanna conversam sobre intenções de voto e a situação atual do jogo no BBB 25 (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Enquanto a musa fitness diz que não consegue pensar em alguém que queira votar, a veterinária já declara seus alvos: Diego e Daniele Hypólito. "Acho que eles foram desleais. Veio, pediram desculpa, falaram que queriam se aliar e depois fizeram fofoca... Ainda mais para pessoas que votaram neles, não tem lógica", explicou.

Gracyanne diz que não entendeu a situação como fofoca, mas sim como um desabafo. A influencer também pergunta quem falou que os irmãos ginastas contaram o jogo para Renata e Eva. "As próprias 'Renatas'. (...) Acho que foi fofoca para tirar o dele da reta", especulou Giovanna.

A influenciadora digital reforça que ainda não votaria nos atletas. "Eu não voto no Diego. (...) Acho que ele deu uma mancada sim, mas pô, eu gosto muito dele e da Dani", defendeu.

Giovanna, no entanto, discorda. "Se a gente não for, só a gente não vai, porque Mateus e Vitória já falaram que vão neles e Camilla e Thamiris também. Maike e Gabriel também; as Renatas, acredito que sim; os Joãos também, já estão no Paredão. (...) Aline e Vinícius também", concluiu.