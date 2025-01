BBB 25: Após comentário, Thamiris crava: 'Camilla não mexe mais na cozinha'

Após comentário polêmico no almoço do Big Fone, Thamiris afirma que Camilla não irá mais cozinhar no BBB 25 (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Durante o almoço, Eva, Renata, Maike, Gabriel, Guilherme e Joselma tiveram que escolher algumas consequências para os demais confinados.

Uma delas era que dois brothers ficassem amarrados por tempo indeterminado. "Eu separaria Camilla e Thamiris", opinou Eva. Maike, no entanto, foi contra: "Mas a gente se lasca também, porque a gente tá na Xepa e ela cozinha pra gente".

Os contemplados com o almoço não sabiam que quem estava na casa estava vendo tudo. Camilla começou a chorar após a declaração. "Cara, sério... Tô chocada, papo reto. A leitura que elas estão fazendo do jogo eu acho que é covardia", opinou.

Algum tempo depois do caso, alguns integrantes voltaram a falar sobre as falas do almoço. Thamiris comenta sobre as consequências escolhidas e Gracyanne Barbosa completa, afirmando que somente os participantes do grupo deles recebeu pulseiras.

Diego não entende o motivo de Eva e Renata não aceitarem juntar pessoas que são amigas. "Não podia ser desse jeito. Tinha que ser de um jeito que incomodasse a gente. Para elas, não fazia sentido juntar duas amigas", explicou a carioca.

Diego analisou a escolha da dupla de bailarinas. "Ela só não queria a Camilla por causa da questão da cozinha. Então a Camilla não pode cozinhar mais", comenta.

Ela não vai cozinhar mais. Camilla não mexe mais na cozinha , garante Thamiris, por fim.