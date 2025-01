Molina voltou e causará a desgraça de 3 personagens em 'Mania de Você'

A volta de Molina (Rodrigo Lombardi) em "Mania de Você" (Globo) vai representar um fim trágico de alguns personagens.

O que vai acontecer

Um dos primeiros a morrer pelas mãos de Molina é um galerista chamado Leonardo, comparsa do vilão. Ele comerá um bombom envenenado pouco antes de Luma (Agatha Moreira) chegar no local.

Luma decide procurar Leonardo para investigar quem detém as obras de arte que fazem parte de sua herança. Como o galerista sabe toda a verdade sobre Molina, morrerá.

Outro personagem que deve cair nas mãos sanguinárias de Molina é Volney (Paulo Rocha). O hacker seguirá Mércia e sumirá misteriosamente, intrigando Viola (Gabz) e Luma.

A vida de Filipa (Joana de Verona) também corre riscos. Tudo indica que Mércia pedirá a cabeça da personagem após a chegada da mãe dela, Antônia (Rita Porto) na trama.

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo.