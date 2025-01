Globo reduz 'É De Casa', anuncia novo telejornal e terá Xuxa no Fantástico

A Globo comunicou oficialmente nesta terça-feira (28) uma mudança na grade de programação aos finais de semana. O É de Casa, do núcleo de entretenimento, perde duas horas de exibição para dar lugar ao jornalismo da emissora carioca. A volta de Xuxa Meneghel à emissora terá quadro no Fantástico.

O que aconteceu

É De Casa deixa de ficar cinco horas no ar. O canal decidiu que o programa de Maria Beltrão, Rita Batista, Talitha Morete e Thiago Oliveira será das 8h45 às 11h45 e volta ao antigo formato de três horas ao vivo.

Novo jornal matinal aos sábados da Globo: Marcelo Pereira e Sabina Simonato estreiam como apresentadores do "Bom Dia Sábado". O jornalístico será exibido no horário de 6h50 às 8h de sábado.

O povo clamava por um jornal nas manhãs de sábado. Vamos levar de tudo pra você saber como aproveitar o final de semana e se manter bem informado. Sabina Simonato

PEGN passa a ser exibido aos sábados. O programa Pequenas Empresas e Grandes Negócios irá preencher o horário das 8h às 8h45 na grade de programação do sábado.

Mudança na reprise do Globo Rural. a Globo decidiu colocar a reprise da atração sobre o mundo do agronegócio nas manhãs de sábado. O horário informado pelo canal será de 6h às 6h45.

Alteração na grade de programação dos domingos

O que fica na programação de domingo? Santa Missa, Globo Rural, Auto Esporte, Antena Paulista e Viver Sertanejo estão confirmados nas manhãs dominicais da Globo.

Novidade na grade dominical: a nova temporada do Globo Repórter estreia em 7 de março. A emissora decidiu transferir às reprises da atração de Sandra Annemberg para o horário das 6h45 às 8h05 dos domingos.

Manutenção do Viver Sertanejo: o programa apresentado por Daniel passará a ser fixo nas manhãs de domingo da Globo. A atração de entrevistas do mundo sertanejo continuará indo ao ar após o Globo Rural.

Novidades no jornalismo: Estreia do Liderança S/A na Globonews. Apresentadora do Em Ponto, Monica Waldvogel ganhará um segundo programa no canal pago da Globo: o Liderança S/A. A atração terá entrevistas com grandes executivos do mercado financeiro e tem estreia prevista para após o Carnaval.

Globo Repórter nova temporada: a atração comandada por Sandra Annenberg está confirmada para 2025. A nova temporada tem estreia marcada para 7 de março e segue com foco em contar histórias de grandes personalidades.

Profissão Repórter confirmado em 2025: atração de Caco Barcellos volta à grade de programação da Globo no próximo dia 4 de fevereiro. A atração celebra 30 anos indo às ruas com jovens jornalistas mostrando diferentes ângulos de histórias.

Novidades no Fantástico: atração de Maju Coutinho e Poliana Abrita terá novos quadros com com Xuxa, Paulo Vieira e Renata Ceribelli. A Rainha dos baixinhos apresenta o "Deu Patch", o humorista comanda o "Devolve aí" e Ceribelli terá espaço com o "Prazer, Renata". O Fantástico também prepara um documentário sobre como nasce uma novela e trará os bastidores do remake de "Vale Tudo".