João Gordo detalha luta contra obesidade após eliminar 53 kg

João Gordo, 60, mudou sua vida radicalmente há pouco mais de um ano.

O que aconteceu

O apresentador passou a ter hábitos mais saudáveis por meio rotina de treinos e dieta. Desde então, ele eliminou 53 kg.

O músico contou que antes, tinha uma vida sedentária, jogando videogame, fumando e bebendo. A rotina desregulada fez com que João Gordo precisasse do auxílio de uma bengala para conseguir realizar seu show no Rock in Rio de 2022, já que não conseguia subir escadas.

Em 2003, João já havia realizado uma cirurgia bariátrica, quando pesava 200 kg. Com o procedimento, chegou aos 127 kg, porém, acabou engordando tudo novamente nos anos seguintes.

Em 2019, devido a uma pneumonia, ele passou seis meses internado em um hospital e ganhou mais peso devido ao uso de corticoides, chegando aos 178 kg. "Depois, veio a pandemia, fiquei comendo, bebendo e engordando. Fiz 60 anos no ano passado, e pensei: 'Puts, se eu seguir nesse ritmo que eu estou, acho que não chego aos 64, vou morrer logo'", conta ele em conversa com a GQ.

João Gordo passou a fazer um tratamento psicológico para lidar com a sua relação com a comida. Além disso, ele começou a se consultar com uma endocrinologista, que auxiliou no processo de emagrecimento. "Pensei: 'Preciso dar um jeito de emagrecer, senão eu vou morrer'. Meu objetivo é viver esses próximos 10 anos - que acredito que vou viver ainda - de forma suave. Quero permanecer vivo".

O artista começou a fazer a dieta pronokal, uma dieta cetogênica de baixa caloria. Ele chegou a usar Ozempic por um período de tempo, mas, não teve sucesso. João também parou de consumir bebida alcoólica. "Em menos de um ano de dieta, eu perdi quase 40kg. No que comecei a perder peso, decidi que iria começar a me movimentar e entrei no boxe, faz mais de um ano. Essa combinação de treino e dieta está dando certo. Estou numa fase bem melhor do que há dois anos".

O apresentador pratica boxe duas vezes na semana, com aulas que duram em média 50 minutos. João não pode fazer musculação devido aos problemas de saúde frutos da obesidade.