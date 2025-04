Em vídeo, Eva reage ao beijo de Renata e Maike no BBB 25

Fora do BBB 25 (Globo), Eva compartilhou qual foi a sua reação ao ver o primeiro beijo de Renata e Maike no confinamento.

O que aconteceu

Depois de muita troca de flertes, Renata e Maike se beijaram pela primeira vez na festa da madrugada de hoje. Pela manhã, os dois foram para debaixo do edredom no Quarto Nordeste.

Nas redes sociais, Eva compartilhou sua reação ao ver o beijo. Entre risadas, a ex-BBB declarou apoio ao novo casal: "Vai, irmã! Se joga!"

Ainda na casa, Eva sugeriu que Renata, sua dupla, não se relacionasse com Maike e cortasse as investidas. Quando esteve na Vitrine do Seu Fifi, fãs também pediram para Renata não ficar com ninguém na casa.

