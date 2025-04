Pai de santo de Anitta marca presença em ato de Bolsonaro em SP

Sergio Pina, conhecido como pai de santo da cantora Anitta, marcou presença no ato a favor da anistia organizado por Bolsonaro na Avenida Paulista, neste domingo (6). O religioso foi convidado pelo ex-presidente e ganhou lugar no trio principal.

O que aconteceu

Sergio Pina ficou conhecido por atender Anitta, que já criticou Bolsonaro. O pai de santo fez parte do clipe "Aceita", da popstar, lançado no ano passado, mas, ele já é verbalmente apoiador do ex-presidente Bolsonaro desde as eleições presidenciais de 2022.

Sergio diz que apoia Bolsonaro porque apoia "liberdade, um Brasil melhor". Em vídeo dizendo que apoia o movimento pró-anistia, defendendo o perdão para envolvidos na invasão de Brasília, em 8 de janeiro de 2023, o religioso afirmou que "sempre digo quem cometeu seus delitos que pague, mas que sejam penas justas".

O religioso almoçou Bolsonaro no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo do estado de São Paulo. Sergio Pina almoçou com Bolsonaro, Michelle, quem ele chama de presidente e primeira-dama, Tarcísio e senadores apoiadores deste movimento, antes de ir para a Paulista.

O pai de santo também esteve presente no ato no Rio de Janeiro. Líder de um terreno em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, Sergio Pina também foi à manifestação de Bolsonaro em 18 de março, no Rio de Janeiro.