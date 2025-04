Morre Antônio Barros, compositor de 'Homem com H', aos 95 anos

O cantor e compositor Antônio Barros, 95, conhecido por sua parceria com a esposa Cecéu, morreu na manhã de hoje em um hospital particular de João Pessoa. A notícia foi publicada pela família nas redes sociais.

O que aconteceu

Morreu Antônio Barros. O cantor e compositor estava internado em um hospital particular de João Pessoa. Ele tinha 95 anos e sofria com as complicações da doença de Parkinson.

Ele formou conhecida dupla com a esposa Cecéu. Antônio foi responsável por compor, ao lado da esposa, grandes sucessos da música brasileira. São exemplos: 'Homem com H' e 'Por Debaixo dos Panos', gravadas por Ney Matogrosso, e 'Bate Coração', gravada por Elba Ramalho. Ele também escreveu sucessos de Fagner, Luiz Gonzaga e Gilberto Gil. A dupla fez mais de 700 músicas.

Velório e sepultamento acontecem em João Pessoa. O artista está sendo velado desde às 13 horas no Cemitério Parque das Acácias, na capital paraibana. Ele será velado às 17 horas no mesmo local.

Famosos se despedem. Elba Ramalho lamentou a morte de Antônio Barros. "Ícone!!! Grande perda. Deus o guarde com carinho poeta!!! Obrigada pelos forrós!!", escreveu no Instagram. "Meus sentimentos para toda familia! Que o mestre descanse em paz", completou Mariana Aydar.