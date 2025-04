BBB 25: João Pedro chora ao lembrar da avó e é consolado por João Gabriel

João Gabriel, 22, emocionou-se no BBB 25 (Globo) após receber seu Presente do Anjo, com mensagens dos familiares.

O que aconteceu

O rapaz admitiu para o irmão, João Pedro, 22, que está com saudade da avó deles, já falecida. "Queria poder contar para ela que a gente ia participar [do BBB]", admitiu.

Ele afirmou, entretanto, que a familiar certamente os está acompanhando, esteja onde estiver. "Nós vamos poder contar para ela, igual contamos para a tia Fátima. Nossa avó está vendo a gente."

João Pedro se comoveu e caiu no choro, sendo consolado pelo irmão. "Não chora, não... Fica calmo...", acalentou-o João Gabriel.

