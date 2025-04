Paolla Oliveira não fará propaganda de bebidas alcóolicas por um ano

Paolla Oliveira abriu mão dos contratos com marcas de bebida alcoólica por um ano.

O que aconteceu

Atriz interpreta a alcoolista Heleninha Roitman em "Vale Tudo". Em entrevista ao jornal O Globo, Paolla falou sobre a responsabilidade do papel: "Há 37 anos, Heleninha representou um grande passo. Naquela época, a personagem fez com que mais pessoas ingressassem no Alcoólicos Anônimos (AA) e aumentou o número de mulheres mostrando necessidade de ajuda".

Papel fez Paolla repensar seus trabalhos com marcas de bebidas alcoólicas. "Durante um ano não farei propaganda de bebidas alcoólicas. O compromisso que tive no Carnaval [com uma marca de cerveja] tinha sido acordado antes da Heleninha. E, no futuro, farei com mais consciência. Recebi outras três propostas no Carnaval e recusei. De início, já houve essa mudança".

Apesar de o alcoolismo ser reconhecido como doença, o estigma continua. E, até para uma questão de saúde pública, a sociedade é machista. Paolla Oliveira

Ela frequentou reuniões dos Alcoólicos Anônimos e repensou alguns hábitos. "Por exemplo: existe a piada 'não confio em quem não bebe'. Não dá mais pra brincar com quem bebe, não cabe mais. Ouvi as histórias mais difíceis lá dentro, e sou grata por poder olhar para o lado com empatia e respeito", afirma.

Quer mostrar Heleninha além da dependência do álcool. "Está sendo delicioso descobrir a mulher incrível, que não fazia parte da minha imagem", explica Paolla.