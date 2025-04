Vibrador, fetiche e descuido com nudez: os momentos +18 do Top 10 do BBB 25

A poucas semanas de grande final, o Top 10 do BBB 25 (Globo) enfrentou provas, eliminações, conflitos e também protagonizou alguns momentos +18 em 84 dias de programa.

Splash separou os principais momentos "para maiores" nos quais os participantes do Top 10 estiveram envolvidos

Beijos no edredom

Na noite marcada pela festa do líder de Vitória Strada, Thamiris e João Gabriel foram para o edredom. Após a festa, a dupla se deitou junta no Quarto Nordeste.

Mesmo tentando manter a discrição, o casal foi flagrado pelas câmeras trocando beijos debaixo do edredom. Apesar da tentativa de esconder o momento, os movimentos das cabeças e os barulhos não passaram despercebidos.

Fetiche em pés

Um dia após a eliminação de Diogo Almeida, Vitória Strada lembrou que ele havia comentado ter fetiche em pés. "Era o Diogo que falou que tinha fetiche em pé? [...] Nesse dia que a gente tava falando, que a Giovanna falou de lamber o sovaco, a gente tava no quarto, o Diogo tava lá. Ele falou de algum fetiche dele."

Maike questionou. "Você falou fazer xixi em pé?"

Vitória explicou. "Eu falei, fetiche em pé. Vocês estão pensando em coisas demais."

Maike comentou. "Ah, mas fetiche em pé, mano. [...] Muita gente, muita, muita gente."

Vibrador no BBB?

Em uma conversa na academia, Vitória comentou que era "f*da não poder trazer um vibrador" para o programa. Gracyanne brincou que tentou levar o item para a casa e Thamiris disse que não teria coragem de usar.

Descuido e nudez

João Pedro, do BBB 25, mostra demais Imagem: Reprodução/Globoplay

João Pedro protagonizou o primeiro "acidente" de nudez da temporada. O goiano estava se trocando no quarto. Na hora em que abaixou a sunga sem a toalha, deixou suas partes íntimas à mostra. As luzes estavam apagadas no momento em que aconteceu.

Tesão em Demi Moore

Em uma conversa, Vitória Strada e Thamiris, bissexuais, comentaram quando perceberam que se interessavam por mulheres.

Thamiris contou que soube assistindo Kubanacan, com uma personagem loira que ela acredita ter sido feita por Adriana Esteves. "Eu lembro que ela fazia um negócio de ciganinha, e eu e minhas amigas imitávamos."

A atriz contou sua experiência. "Eu acho que comecei a perceber quando vi 'As Panteras' e fiquei com mais tesão na Demi Moore saindo do mar do que no surfista".

'Não subia'

Diego Hypólito e Vitória Strada conversam em festa Imagem: Reprodução/Globoplay

Durante um brinde descontraído com Vitória, Diego Hypolito surpreendeu ao fazer uma revelação pessoal. O ginasta contou que antes de entrar para o BBB 25, enfrentou um quadro de disfunção erétil devido ao nervosismo.

Vitória propôs um brinde ao colega na festinha que sucedeu o "Show de Quarta". "Ao melhor ano das nossas vidas! Todo mundo olha no olho pra não ficar sem transar!", brincou a atriz. Diego não perdeu a deixa e respondeu com bom humor. "Ah, não. Isso eu preciso quando eu sair daqui imediatamente".

O ginasta revelou ter tido problemas com sexo. "Gente, eu tava tão nervoso antes do programa que nada aconteceu por muito tempo. Eu entrei pensando 'put* que pariu'. Eu não conseguia. É horrível o que eu vou falar", comentou deixando Vitória curiosa.

A atriz insistiu. "Agora fala, que eu sou curiosa", pediu Vitória Strada. Diego Hypolito abriu o jogo. "O meu pinto não subia! Juro pra você. Meu nervosismo tava tão grande", revelou."

