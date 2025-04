BBB 25: Delma relembra 'Vale Tudo' e enaltece Odete Roitman: 'Bicha ruim'

Joselma, 54, compartilhou com os colegas de confinamento do BBB 25 (Globo) suas impressões sobre a primeira versão de "Vale Tudo" (Globo), que chegou a assistir em 1988.

A dona de casa recordou que sua mãe era fã do folhetim e o seguia fervorosamente. "Minha mãe era viciada em novela. O terço caía da mão, ela rezando e cochilando, mas tinha que assistir à novela", recordou, em conversa com João Pedro, 22, e Renata, 33.

Ela recordou o alvoroço que o mistério em torno do assassinato de Odete Roitman (Beatriz Segall), vilã da trama, gerou no público. "Ficou aquele suspense, todo mundo querendo assistir quem matou. A bicha era ruim!"

Delma admitiu, entretanto, não se lembrar da identidade do autor do crime, divulgada apenas no capítulo final. "Só soube no último dia da novela, e eu nem lembro mais quem foi. Faz tantos anos."

Odete Roitman foi assassinada por Leila (Cássia Kis) na versão original da história. No remake recém-estreado, Débora Bloch, 61, e Carolina Dieckmann, 46, vivem as respectivas personagens - mas tudo indica que o desfecho do 'quem matou?' será alterado pela adaptadora da nova versão, Manuela Dias, 47.

