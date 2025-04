BBB 25: Diego leva mais de 3 horas em prova e deixa castelo cair duas vezes

Diego Hypolito está há mais de três horas tentando cumprir mais uma etapa de seu Castigo do Monstro no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

O ginasta tem de empilhar cartas de baralho fornecidas pelos dummies no formato de um castelo. Ele se encontra desde sexta-feira nesta posição, desde que João Gabriel, 22, venceu a Prova do Anjo e o designou como Monstro.

Por duas vezes nesta etapa, Diego deixou o castelo desmoronar e teve que recomeçar a prova do zero. Na segunda ocasião, faltava apenas uma carta para o desafio ser completo quando tudo veio abaixo.

Maike, 30, e Renata, 33, acompanharam de longe o esforço do atleta e torceram fervorosamente pelo sucesso dele. "Meu Deus, ele está acabando! Falta só mais uma!", entusiasmou-se a bailarina, pouco antes de ver a 'obra de arte' de Hypolito desabar pela segunda vez.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas