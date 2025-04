Domingão: Milton Cunha vira 'fada madrinha' de pessoas que sonham em cantar

No quadro 3 Minutos Para Brilhar, Milton Cunha vai virar uma "fada madrinha" de anônimos talentosos que sonham em cantar em um palco profissional, mas nunca tiveram a oportunidade. A atração estreia neste domingo no Domingão com Huck (Globo).

Como vai ser

Amigos e familiares são os responsáveis por inscrever pessoas anônimas que merecem brilhar em um espetáculo de TV. O novo quadro não é uma competição, não tem notas nem jurados.

A proposta da atração é simples: dar voz a quem nunca teve a chance de subir em um palco profissional. "O quadro é muito humano e emocionante. Porque a ideia não é ser uma competição, é aproveitar, se divertir, brilhar. É sobre o brilho humano das pessoas".

Eu sou meio que a fada madrinha, fico banhado de lágrimas, muito emocionado. Essas autoridades artísticas brasileiras complementam, dão opiniões certeiras sobre afinação, presença de palco. É muito legal.

Milton Cunha

Huck teve a ideia após participação de Milton na Batalha do Lip Sync em 2024, mas apresentador só contou detalhes próximo ao Carnaval deste ano. A Splash, Milton conta por que foi escolhido. "Ele me explicou o que era, essa pegada popular de chegar nos lugares mais inusitados. Eu, todo brilhoso, vou chegando na lavoura, na venda de salgados, em supermercados. São entradas inusitadas de um personagem brilhoso, enlouquecido, e ele achava que era a minha cara".

Milton concordou com Huck e também achou que seria um bom condutor. "Eu disse: 'Ah, é a minha cara mesmo', porque eu pego intimidade em um minuto?. Adoro abraçar, rir com o povo e chegar enfeitado em lugares da vida normal. Eu não tenho medo de gente, então eu vou e abraço. Estou adorando".

Sobre Huck, Milton não economiza elogios: "Luciano tem muita segurança, domina total e passa a bola para a gente fazer o gol. É o máximo."

Para nós que somos artistas, para mim, que saí de Belém do Pará, como eu queria ter tido essa experimentação do estrelato, da plateia, do aplauso. Eu me emociono por causa disso, porque eu me coloco no lugar deles.

Milton Cunha

As inscrições continuam abertas e podem ser feitas pelo site do Domingão com Huck.