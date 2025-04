BBB 25: João Gabriel chora ao receber terceiro Presente do Anjo

Na tarde de hoje, João Gabriel recebeu o Presente do Anjo do BBB 25 (Globo) pela terceira vez e se emocionou com os novos recados da família.

O que aconteceu

João Gabriel escolheu João Pedro e Maike para acompanhá-lo no Almoço do Anjo. O brother assistiu a novos recados da família e não segurou a emoção.

O vídeo iniciou com a mãe dos gêmeos, Marcia Siqueira: "Passando para desejar boa sorte na reta final e falar que te amo muito. Estou muito orgulhosa de você. Parabéns!"

Os irmãos caçulas gêmeos, Lucas Rafael e Miguel Felipe, também enviaram mensagens: "Ganhou sua terceira prova! Te amamos!"

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas