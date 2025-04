Paolla Oliveira lembra 1ª vez no teatro: 'Heleninha tem me levado de volta'

A atriz Paolla Oliveira, que interpreta Helininha Roitman na novela "Vale Tudo", da Globo, relembrou em post nas redes sociais a primeira vez que foi ao teatro e se apaixonou pela atuação - apontando a importância desse novo papel para sua carreira.

O que aconteceu

Para Paolla, Heleninha tem a "levado de volta a esse lugar". Relembrando sobre suas primeiras experiências com teatro e dizendo que essa forma de arte a convidou "a me expor, a sonhar mais alto, a experimentar novas sensações, a questionar minha própria postura diante a vida", a atriz afirmou que o novo papel a levou de volta.

A atriz também apontou a importância de interpretar uma personagem com alcoolismo. "No caminho de construção da personagem, fui acolhida por pessoas em processo de recuperação, que compartilharam comigo suas histórias com uma generosidade comovente. E ali, mais uma vez, fui atravessada".

Perceber o quanto pode ser aprisionador e solitário o desafio diário de um alcoolista — e o quanto cada pequeno passo representa uma escolha pela vida — ampliou também os meus próprios limites. Paolla Oliveira

Para Paolla, Heleninha, que faz parte do remake de "Vale Tudo", mostra a "chance de recomeçar". "Essa Heleninha não pretende ser caricatura. Nem eu. Tem nervo, tem fragilidade, tem luta, tem afeto.