BBB 25: Diego recorda fanatismo por Chiquititas: 'Coração com buraquinhos'

Diego Hypolito, 38, recordou seu fanatismo pela primeira versão de "Chiquititas" (SBT) enquanto cumpria outra etapa do Castigo do Monstro no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

O ginasta admitiu ter ficado chateado ao descobrir que não eram os próprios atores mirins que cantavam as músicas da trilha da trama. O assunto veio à tona durante uma conversa dele com Guilherme, 27, e Daniele Hypolito, 40.

Diego acrescentou que gostava da personagem de Carla Diaz, 34, e do tema dela, "Coração com Buraquinhos". "Tenho um coração com buraquinhos...", pôs-se a cantarolar ele, recordando o refrão da música representada pela órfã Maria na trama infantil.

Guilherme admitiu que não costumava acompanhar novelas fora da Globo e que só conheceu Carla quando ela migrou para o canal carioca. "Ela era a [personagem] principal?", indagou ele ao amigo. "Não. Era a Fernanda Souza", respondeu Diego. "Ela interpretava a Mili", complementou Daniele.

