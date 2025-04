Humorista de A Praça é Nossa diz que pênis aumentou após bariátrica

Matheus Ceará, 40, revelou que seu pênis aumentou alguns centímetros como resultado da cirurgia bariátrica a que se submeteu para perda de peso.

O que aconteceu

Ceará falou sobre os prós e contras da bariátrica, que ele afirma ter se arrependido de ter feito, embora cite pequenas melhorias. "O mais legal é emagrecer. Pô, emagreci rápido pra caramba, durmo melhor, [consigo] vestir uma roupa legal, para m* é uma delícia magrão, o p* aumenta, tem um monte de coisa que melhora, são mais legais", declarou durante participação no podcast Salada Cast.

O humorista, no entanto, ressaltou que seu organismo não reagiu bem à cirurgia, e ele teve complicações, como diarreia. "Eu me arrependo de ter feito a bariátrica porque meu organismo não é compatível com a bariátrica. Tem pessoas, como eu, que não absorvem vitamina, meu organismo não absorve. Tenho que tomar vitamina intravenosa, principalmente a B12. Então, para mim, não funcionou. Fiz todo tipo de dieta e tratamento".

Ele explicou que é criticado por dizer que se arrepende do procedimento, mas ponderou que essa é sua experiência e ele não pode omitir. "Se alguém fez bariátrica [e gostou do resultado], legal, segue a vida, mas comigo não foi legal. Além de tudo, para manter o pós-bariátrico é muito caro. Eu tomava vitaminas manipuladas que custam R$ 2.000 por mês. Respeita o que estou passando".

Matheus Ceará, que atuou por mais de dez anos no humorístico A Praça é Nossa (SBT), também afirmou que não fez a cirurgia por questões estéticas, mas, sim, por saúde. "Fiz bariátrica porque estava com gordura [excessiva na região do pescoço], comecei a ter apneia e refluxo, que passou a queimar minhas cordas vocais, fiquei três meses rouco".