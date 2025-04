Pabllo Vittar revela que rompeu o 'freio da língua' no sexo: 'Infeccionou'

Pabllo Vittar, 31, revelou que já rompeu o frênulo lingual, conhecido como "freio da língua", durante o sexo.

O que aconteceu

Cantora explicou que estava no momento íntimo quando seu frênulo foi rompido e infeccionou. "Já rasgaram o freio da minha língua... Como? Fazendo a unha é que não foi. E eu, no mesmo dia, ainda saí para uma festa. Minha língua infeccionou, porque rasgou literalmente, e ficou do tamanho de um pão", declarou durante participação no podcast da Foquinha.

Frênulo lingual é uma membrana responsável por ligar a parte inferior da língua ao assoalho da cavidade oral. O "freio da língua" tem a função de sustentar e controlar a língua.

A drag queen brincou que precisa colocar sua boca no seguro. "Na verdade, tenho bastante cuidado com meus dentes, porque vira e mexe quebro um pedaço do meu dente, falo muito, bato os dentes. Tenho que colocar minha boquinha no seguro".

No podcast, Pabllo Vittar também admitiu que curte ficar com homem casado porque tem fetiche por aliança. "É verdade [que recebi cantadas de famosos casados], mas eu adoro. Gente, não sei o que me move. Qualquer dia desses, eu vou aparecer com a cara toda quebrada e careca, porque eu amo um homem casado. Mas eu super-respeito".