'Ganhamos nova casa': líder de Stray Kids se emociona em show apoteótico

Não teve chuva, fila interminável, falta de banheiros e de organização que tirassem o brilho das mais de 65 mil pessoas que foram ao Estádio Morumbi assistir ao primeiro show do grupo de k-pop Stray Kids em São Paulo.

Um dos maiores artistas da música atual — dentro e fora do k-pop, vale lembrar — o grupo já havia se apresentado no Rio de Janeiro e, conseguiu superar o frio e a chuva em mais de três horas de show na capital paulista.

Na manhã do show, as redondezas do Morumbis já estavam com difícil acesso pois milhares de fãs — e seus pais — foram para a fila cedo para conseguir um lugar melhor na frente de Bangchan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Felix, Han, Seungmin e I.N.

O show é apoteótico do início ao fim, com um palco gigantesco e uma estrutura digna de espetáculos em estádios. A ideia de dar o pontapé inicial com a grandiosa "Mountains" faz sentido em um setlist que mistura clássicos e canções recém-lançadas do grupo.

Bangchan, líder e grande cabeça por trás da banda, sorri de orelha a orelha e confessa estar chocado com a recepção brasileira: "Perdi as palavras" comenta. Seungmin, vocalista principal, complementa: "É a primeira vez que vejo tantos stays juntos. São mais de 65 mil". O público grita muito e eles falam, em português mesmo, "faz barulho".

A segunda música do show, "Thunderous", já tem fogos de artifício e mostra que estamos diante de um show com diversos momentos grandiosos. O grupo canta ao vivo, com microfone na mão, e é acompanhado por banda completa. Os arranjos das músicas para a "DOMINATE" são diferentes, com destaque para a nova roupagem do clássico "District 9".

Com um palco tão grande, os oito integrantes se dividem entre frente e fundo, com diversos dançarinos acompanhando (falamos sobre eles curtindo o Brasil aqui), telões complementando a narrativa e a banda aparecendo em momentos-chave.

A primeira troca de roupa do grupo tem os dançarinos fazendo um medley de diversos sucessos de fases distintas da carreira deles: "Hellevator", "Easy", "S-class", "Walkin on Water", "Charmer", "Venom" e "Hall of fame".

De vermelho, eles retornam saindo de um carro e fazem as mais de 65 mil pessoas presentes cantarem toda a letra de "Chk chk boom". Hyunjin, muito chavoso, fez uma teia de aranha na careca e usa óculos escuros mesmo na chuva. Em seguida o grupo apresenta "Domino", onde Changbin, um dos rappers mais rápidos da indústria, se destaca pelo flow e entrega dos versos.

Bangchan, sempre sorridente, apresenta a banda do grupo, chamada de "Team SKZ", e cada músico tem seu momento para brilhar. Em seguida temos o primeiro "respiro", principalmente para eles, pois começa a seção de duetos, todos recém-lançados na mixtape "DOMINATE" e adicionados à turnê há pouco tempo

Completamente distintos, os quatro duetos mostram as qualidades vocais e performáticas dos oito integrantes; Han e Felix apresentam o rap emo sobre fama e autenticidade "Truman", seguidos de Changbin e I.N que misturam rap e rock relembrando músicas do início da carreira em "Burning tires".

A junção de Bangchan e Hyunjin parece ser uma combinação explosiva sempre que ocorre (impossível não lembrar de "Red Lights") e os dois fazem uma performance grandiosa de "Escape". O último dueto é feito para fechar a seção com Seungmin e Lee Know cantando a balada "Cinema" para um estádio lotado, que liga suas luzes verdes e amarelas, cores da bandeira do Brasil. No telão, milhares de nomes de fãs aparecem como personagens importantes da carreira do grupo.

Chama atenção após os duetos a chegada de um gigante inflável — enorme mesmo — que não é feito por IA/projeção e dá início a uma sequência de muitos hits que são apresentados na frente do palco, com os artistas interagindo com o público, dançando e se divertindo. Destaque para a aguardada "I AM YOU", "S-Class" e "Cover Me". Han, considerado ace do grupo — aquele integrante bom em tudo —, se destaca nas notas que alcança, atípicas para rappers.

Já na fase final do espetáculo, IN, o integrante mais jovem — o maknae on top — conta que está muito feliz e Seungmin explica que o grupo está comemorando sete anos de existência. Sempre descontraídos, eles brincam de trocar de duetos, aproveitam para rir de Lee Know, que odeia chuva e pede uma capa para se proteger e seguir o show mais seco.

Preocupado com a segurança do público, já que a chuva aumentou, Bangchan pede cautela dos fãs, afirma que o staff está ciente e em alerta. O tom do show sai de emoção e sorrisos para jaquetas de couro e 3RACHA brilhando em "Topline", Lee Know se destacando em "Megaverse" ao lado de Felix, que tem um solo de dança em "Maniac" e ficou conhecida pela voz profunda e marcante.

O show é longo, mas não parece se arrastar em momento algum, seja pela divisão em seções, descontração dos próprios integrantes ou intensidade das músicas lançadas em sete anos de carreira. "Miroh" é a escolha perfeita para fechar o encore de um show de mais de três horas que se tornou histórico no país pelo público. Marcante, a frase que fica — e que incomodou fãs não brasileiros — é a do líder Bangchan: "A sensação é que ganhamos uma nova casa". Pela recepção, eles sempre tiveram.