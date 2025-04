Do Quarto do Líder, Vitória vê Renata e Maike no edredom: 'Tô passada'

Na manhã de hoje, após o fim da festa do BBB 25 (Globo), Vitória flagrou Renata e Maike se preparando para deitarem juntos direto pelas câmeras do Quarto do Líder.

O que aconteceu

Vitória assistiu as movimentações de Renata e Maike pelas câmeras da Central do Líder. O casal, que se beijou pela primeira vez na festa, foi para debaixo do edredom na madrugada de hoje.

Quando os dois se abraçaram e foram para a mesma cama, Vitória comentou: "Eita, gente! Vão dormir agarradinhos! Gente... Eita! Estou me sentindo assistindo o Big Brother. Babado!"

Enquanto estava falando sozinha, a Líder reparou que as câmeras focavam cada vez mais em Renata e Maike: "Estou passada! A gente se diverte! E o clima esquenta entre os brothers!"

Eu sou muito fifi, não adianta! O que eu posso fazer? A gente não tem série para assistir, então assiste o que? A vida alheia! Vitória Strada

