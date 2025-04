Daniele Hypolito retoma liderança de enquete UOL em parcial sobre Paredão

Daniele Hypolito, João Pedro e Maike são os candidatos a deixar o BBB 25 no 13º Paredão da temporada.

O que aconteceu

A ginasta voltou a figurar como favorita à eliminação na nova parcial da enquete UOL sobre a berlinda em curso, com quase metade das intenções de votos. Às 18h30 de hoje, Daniele ostentava 48,41% de rejeição entre os leitores.

João Pedro, por sua vez, ocupa o segundo lugar, não tão distante de Daniele. Ele possui 45,38% dos votos da enquete - e já chegou a superar a ginasta em rejeição em parciais anteriores.

Já Maike aparece com cada vez menos chances de ser eliminado hoje. O representante comercial conta agora com apenas 6,22% das intenções de votos dos leitores - um de seus menores índices de rejeição desde a abertura da enquete.

