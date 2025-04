Maike deita abraçado em Renata e comemora: 'Brasil, eu venci!'

Na manhã de hoje, Maike e Renata deitaram abraçados no BBB 25 (Globo) e o nadador comemorou o affair com a bailarina.

O que aconteceu

Depois de muita troca de flertes, Maike e Renata se beijaram pela primeira vez na festa da madrugada de hoje. Pela manhã, os dois deitaram foram para debaixo do edredom no Quarto Nordeste.

Após o Raio-X, os dois voltaram a deitar juntos e trocaram carícias. Na ocasião, o nadador brincou: "Brasil, eu venci!"

Rindo, Renata rebateu: "Ah, pronto! Que abestado!"

No papo com Maike, a bailarina também lembrou de um pedido do público na Vitrine do Seu Fifi: "Quando eu saí lá, na Vitrine, o pessoal falou disso. E eu disse: 'Não gente, não vou ficar com ninguém, não se preocupem'... Ih, mudei de ideia, Tadeu."

