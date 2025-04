Gilberto Gil canta 'Aquele Abraço' com Anitta em show no Rio

Anitta fez uma aparição surpresa em um show de Gilberto Gil no Rio de Janeiro na noite deste sábado, 5. O cantor de 82 anos apresentou sua turnê de despedida, Tempo Rei, na Farmasi Arena, na zona sul da cidade.

A artista carioca, de 32 anos, subiu ao palco ao som de Funk-se Quem Puder, do disco Extra (1982), e, em seguida, cantou Aquele Abraço, clássico de Gil que dá nome ao disco de 1969. Os dois dançaram e se divertiram enquanto faziam o dueto.

Um vídeo do momento foi compartilhado pelo perfil oficial de Gilberto Gil. "Um encontro que vai ficar na memória com a garota do Rio", diz a legenda, em referência à canção Girl From Rio, de Anitta.

A turnê Tempo Rei teve início em Salvador no dia 15 de março. A estreia no Rio ocorreu no último domingo, 30, e teve a participação de Marisa Monte. Na ocasião, ela cantou A Paz, parceria de Gil com João Donato (1934-2023). Veja aqui como foi a apresentação.

O cantor faz ainda mais um show neste domingo, 6, na Farmasi Arena. Nas próximas semanas, nos dias 11, 12, 25 e 26 de abril, Gil se apresenta no Allianz Parque, em São Paulo. A turnê está marcada para ser encerrada no Classic Hall, em Recife, em 22 de novembro.