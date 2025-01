Mãe e filha que quase foram no BBB fizeram dívida: 'Certeza que ia entrar'

Nicole e Paula, a dupla que não conseguiu sua vaga no BBB 25, conversaram com o Central Splash desta sexta-feira (24). Mãe e filha revelaram que acumularam uma dívida no cartão de crédito por estavam confiantes que iriam conseguir entrar para o reality.

Os escolhidos pelo público para fazer parte do elenco do programa foram Joselma e Guilherme, sogra e genro.

"Temos dois cartões estourados", contou Nicole. Elas disseram que fizeram um investimento alto, confiando que seriam escolhidas pelo público. "Pra gente estava certo que iríamos entrar, na nossa cabeça, né?", explica Paula.

"Antes de ir para o confinamento, a gente estourou os cartões. Agora vamos precisar fazer muito trabalho para pagar". Segundo elas, a dívida é de cerca de R$ 30 mil.

Sobre a participação da dupla escolhida, elas acreditam que o desempenho poderia ser melhor. "Faltou a gente lá. Por isso que está parado desse jeito. O Guilherme não fala nada, não se entrosa, está uma planta lá", disse Nicole, a filha.

Elas também contaram os bastidores da relação com Guilherme e Joselma, e perceberam que eles não demonstraram ter nenhum conflito entre si.

"Eles se dão muito bem. Acredito que em nenhum momento o Guilherme vai bater de frente com a sogra dele. Se o público estava querendo aquele embate, eu acho que não vai existir".

