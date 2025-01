Edilberto recusa conversar com Guilherme e Joselma no BBB: 'Agiram errado'

Edilberto, 42, disse que não pretende conversar com Guilherme, 27, e Joselma, 54, para acertar as coisas após o desentendimento com a dupla.

O que aconteceu

Indicados ao paredão por conta do Big Fone, Raissa e Edilberto puderam puxar alguém para o paredão com o contragolpe. Justificando opções limitadas, a dupla escolheu Guilherme e Joselma, que se revoltaram com a decisão dos palhaços.

Já na tarde desta segunda-feira (27), Edilberto garantiu que não pretende procurar a dona de casa para resolver as coisas. Em um desabafo com João Gabriel, Joselma se mostrou chateada com o dono de circo.

Ao encontrar Edilberto no apê do líder, o gêmeo repassou a conversa, garantindo que a sister estava magoada por conta do afastamento do palhaço. "Eu não vi esse afastamento. Não vi, de verdade. [...] Lógico que eu sei que não tenho o mesmo vínculo com ela que os meninos têm", justificou o pai de Raissa.

Mais uma vez, o artista circense voltou a garantir que só escolheu a dupla por não ter mais opções e negou que os procuraria para resolver as coisas. "Não quero, porque agiram errado comigo".

