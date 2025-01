'Devem estar economizando', Boninho faz piada com orçamento do BBB 25

Após deixar a direção do BBB, Boninho fez uma piada sobre o orçamento do reality show ao ser questionado sobre uma mudança no programa.

O que aconteceu

Enquanto o ex-Big Boss foca em sua carreira de 'garoto propaganda', uma seguidora o questionou do motivo que o BBB 25 não toca mais música na área externa às vésperas da eliminação. Toda terça-feira, o reality costumava a colocar algumas músicas escolhidas pelos emparedados para aliviar a tensão.

Sem rodeios, Boninho fez uma piada ao responder a pergunta da fã do programa. "Sei lá! Devem estar economizando", disparou o ex-diretor da Globo.

Kkk sei lá! Devem estar economizando -- J.B. Oliveira (@boninho) January 26, 2025

Mostrando que ainda acompanha o reality show mesmo após sua saída da emissora, Boninho ainda estranhou a voz do novo Big Boss. "Quem voz é essa?", questionou em uma publicação no X. "Achei que era a sua", rebateu uma internauta. "Foi por 24 edições", explicou Boninho.

Achei que era a sua -- Gabriel Vaquer (@bielvaquer) January 27, 2025

