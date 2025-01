'Afinei voz para confundir': Sheila Mello revela preparo para Masked Singer

Eterna loira do Tchan, Sheila Mello, 46, trocou a dança pelo canto para participar do Masked Singer Brasil (Globo) e surpreendeu o público. Feliz com a experiência, a dançarina confessa que topar o desafio de soltar a voz em rede nacional foi difícil por lhe tirar da zona de conforto.

Foi muito divertido e diferente incluir o canto na minha rotina! Eu acordava e já tinha aula de canto. No carro, ao invés de escutar música ou podcast, lá estava eu soltando a voz. Quando recebíamos a música nova, tínhamos que definir o tom, e eu achava hilário porque parecia que estavam falando outra língua: "tom menor", "ré maior"... Eu ficava tentando entender, enquanto me divertia com todo o processo. Foi uma experiência única! Sheila Mello, em entrevista exclusiva para Splash

"Afinar a voz foi uma baita estratégia"

Artista participou do Masked Singer Brasil ao lado de Sheila Carvalho. Juntas, se fantasiaram de Ruth e Raquel, respectivamente, as icônicas personagens interpretadas por Gloria Pires em "Mulheres de Areia" (1993), e cantaram a música "Sexy Yemanjá", de Pepeu Gomes.

Foi uma experiência incrível, desafiadora e muito divertida! Estar fora da minha zona de conforto e me aventurar no mundo da música foi algo completamente novo. Fiquei encantada com a oportunidade de brincar, me expressar e surpreender o público de uma forma que nunca imaginei.

Grande magia do reality às cegas foi acompanhar o processo de criação antes do resultado final visto na TV. "Sem dúvida, a magia por trás de cada detalhe do programa: desde as fantasias incríveis, que dão vida aos personagens, até o cuidado da produção em criar algo tão emocionante e grandioso. Além disso, adorei a interação com a equipe e o carinho de todos os envolvidos."

Ideia adotada para ter vida longa em The Masked Singer Brasil foi afinar a voz. Afinal, quem imaginária que a eterna loira do Tchan iria aparecer cantando em rede nacional, segundo Sheila. "Só de tentar afinar a minha voz já foi uma baita estratégia para confundir as pessoas (risos)! Acho que ninguém imaginaria que eu me aventuraria assim no canto, então usei isso a meu favor".

Acho que teria treinado ainda mais a voz [pra não ser a primeira eliminada]. Mas, sinceramente, não mudaria muita coisa, porque o objetivo era me divertir e levar alegria para quem assistiu. Essa leveza foi o mais especial da experiência.

Sheila Mello ri ao lembrar que atuar como Raquel, de "Mulheres de Areia", foi uma batalha pessoal. Ela odiava o papel de gêmea do má de Gloria Pires. "Assisti e confesso que tinha raiva da minha personagem por fazer tantas maldades com o Tonho da Lua! (risos) Mas foi muito divertido poder brincar com esse meu lado de vilã, algo bem diferente do que estou acostumada."

Questionada se há um palpite do campeão da temporada de The Masked Singer Brasil, Sheila Mello afirma não ter conseguido reconhecer ninguém por trás das máscaras. "Olha, até dentro do programa, as pistas são tão bem feitas que é difícil acertar! Mas acredito que tem algumas vozes ali que parecem familiares... vou precisar assistir com mais atenção para tentar adivinhar."

Como será a quinta temporada?

Quem está no palco do Masked Singer Brasil? Além de Eliana como novidade, a quinta temporada de The Masked Singer traz o ator Tony Ramos, a comediante Tata Werneck, a apresentadora Sabrina Sato e um convidado especial por semana no time de jurados.

Esta temporada homenageia as novelas em celebração aos 60 anos da TV Globo. Todas as fantasias remetem a personagens icônicos que marcaram a história da dramaturgia. As apresentações musicais serão embaladas por trilhas sonoras inesquecíveis de novelas.

Quais serão as fantasias dessa temporada? Bruno Mezenga ("O Rei do Gado"), Candinho e Policarpo ("Êta Mundo Bom!"), Carminha ("Avenida Brasil"), Catarina e Petrucchio ("O Cravo e a Rosa"), Dona Lurdes ("Amor de Mãe"), Foguinho ("Cobras e Lagartos"), Jade ("O Clone"), Jesuíno ("Cordel Encantado"), Juma ("Pantanal"), Nazaré Tedesco ("Senhora do Destino"), Odete Roitman ("Vale Tudo"), Penha ("Cheias de Charme"), Ruth e Raquel ("Mulheres de Areia"), Sol ("América"), Tieta ("Tieta") e Vlad ("Vamp").