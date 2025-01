Gwyneth diz que seu virou peso de porta: os destinos do Oscar das estrelas

Do banheiro de Kate Winslet ao galinheiro de Russell Crowe, diversas estrelas de Hollywood deram destinos curiosos às suas estatuetas do Oscar. Confira a lista —e onde está o tal prêmio que poderia ter sido de Fernanda Montenegro em 1999:

Anna Paquin (Melhor Atriz Coadjuvante por 'O Piano', em 1994)

Oscar de Anna Paquin está meio 'baqueado' após 30 anos Imagem: Reprodução/Twitter

Anna Paquin ganhou a estatueta em 1994, aos 11 anos de idade, e a mantém em sua cozinha, onde ela anda meio maltratada. Uma amiga da atriz ainda tentou dar uma repaginada na estatueta, e até aplicou cílios postiços nela.

F. Murray Abraham (Melhor Ator por 'Amadeus', em 1985)

O Oscar de F. Murray Abraham, vestido de "bailarina" Imagem: Reprodução/EW

F. Murray Abraham deu um apelido à estatueta —Cuz— e o deixou posicionado em frente à escada da sua casa, para ter fácil acesso: Murray sempre dá uma esfregadinha na superfície, para dar sorte, quando passa por ele.

O ator ainda leva seu Oscar para o palco de cada peça que estreia, daí a ideia dos colegas de elenco de criar figurinos improvisados para seu Cuz. Ele já ganhou fantasia de hamster, prancha de surfe e até o tutu de bailarina acima, confessou ao site da revista Entertainment Weekly.

Mercedes Ruehl (Melhor Atriz Coadjuvante por 'O Pescador de Ilusões', em 1992)

Mercedes Ruehl deixa seu Oscar bem quentinho no Natal Imagem: Reprodução/EW

Em vez de estrela no topo da árvore de Natal, as festas na casa de Mercedes Ruehl são "comandadas" por um Oscar caracterizado. Ele ganha agasalho e até chapéu em algumas temporadas, apesar de ter uma rotina variada no restante do ano —passando da prateleira inferior do escritório da atriz a visitas às escolas dos filhos dela.

Barbra Streisand (Melhor Atriz por 'Funny Girl', em 1969)

Barbra Streisand e sua nada modesta estante de prêmios Imagem: Reprodução

Barbra não é uma do time das estrelas adeptas de falsa modéstia. A atriz, cantora e diretora gosta de exibir todos os seus prêmios (Oscar, Emmy, Tony, Grammy e Globo de Ouro) em uma estante muito especial em sua casa. Praticamente uma vitrine do sucesso.

Kate Winslet (vencedora por 'O Leitor', em 2009)

Kate Winslet com seu Oscar por 'O Leitor', em 2009 Imagem: Jason Merritt/Getty Images

A britânica não chegou a mostrar o lugar de honra de seu Oscar, mas revelou a localização curiosa em uma entrevista. "Ele fica no banheiro. Assim, todo mundo pode pegá-lo e carregá-lo, se olhar no espelho com ele, sem passar pelo constrangimento de pedir".

Alicia Vikander (Melhor Atriz Coadjuvante por 'A Garota Dinamarquesa', em 2016)

Alicia Vikander com seu Oscar por 'A Garota Dinamarquesa', em 2016 Imagem: C Flanigan/FilmMagic

O prêmio da sueca se converteu em uma espécie de lembrança itinerante, como o gnomo do filme "O Fabuloso Destino de Amélie Poulain" (2001).

Em vez de guardá-lo em casa, a atriz o deu de "presente" para uma amiga que, por sua vez, confiou a estatueta à filha: "Ela me manda fotos do Oscar em vários lugares exóticos", revelou em entrevista.

Gwyneth Paltrow (Melhor Atriz por 'Shakespeare Apaixonado' em 1999)

Mico. Gwyneth Paltrow mostra que usa a estatueta do Oscar que ganhou em 1999 contra a Fernanda Montenegro como peso de porta.

Famosa por ter "tirado" o prêmio de Fernanda Montenegro —que concorria por "Central do Brasil" naquele ano—, a estrela revelou em entrevista ao canal da revista americana Vogue em 2023 o destino insólito da sua cobiçada estatueta.

Gwyneth caminha pelo jardim de sua casa, quando o repórter aponta a câmera para o chão e comenta: "Que belo prêmio da Academia", comentou. A atriz, com bom humor, responde: "É meu peso de porta. Funciona perfeitamente". Após as críticas, um representante da atriz disse à Variety que a fala foi apenas uma brincadeira.

Jamie Lee Curtis (Melhor Atriz Coadjuvante por 'Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo', em 2023)

Jamie Lee Curtis deu um terceiro olho e uma placa de gênero não-binário ao seu Oscar Imagem: Reprodução/EW

A atriz deixa o Oscar no escritório em casa, mas ele ganhou alguns adereços: uma plaquinha que reflete sua identidade não-binária (com os pronomes elu/delu), um terceiro olho "esbugalhado" e um adereço com uma mini baleia —presente da atriz Stephanie Hsu, que foi visitar os cetáceos durante a estreia do filme no SXSW e marcou a ocasião com o presente para Jamie.

Adrien Brody (Melhor Ator por 'O Pianista', em 2003)

Adrien Brody guarda seu Oscar junto a uma imagem de Buda Imagem: Reprodução/EW

O ator guarda seu Oscar do lado de uma imagem de Buda.

Russell Crowe (Melhor Ator por 'Gladiador', em 2001)

Russell Crowe com o seu Oscar por 'Gladiador', em 2001 Imagem: Kevin Winter/Getty Images

O australiano acredita que o Oscar faz suas galinhas botarem ovos melhores. Por isso, ele guarda sua estatueta no galinheiro de sua fazenda na Austrália, onde ela sem dúvida está ainda mais suja do que aquela da Anna Paquin.

*Com informações de matéria publicada em 24/04/2021.