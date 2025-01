BBB 25: Vinícius deixa claro para Diogo: 'Não tenho nada contra você'

Após conversar abertamente com Aline, 32, Diogo Almeida, 40, decidiu colocar os pingos nos is com Vinícius, 28, no BBB 25 (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Diogo contou ter se chateado por Vinícius ter atrapalhado um momento de interação seu com Joselma, 54, e Guilherme, 27. "Você estava chamando o Gui e a Joselma para entrar. Só que eu estava com eles ali, curtindo com eles. E curtindo muito. Porque começou a tocar músicas da época da Joselma, músicas que ela curte. Até que você pegou no braço dele e falou assim: 'vamos entrar, vamos entrar'. Se imagina, se coloca na situação. Você nessa situação, eu faço isso. Você está entendendo?"

O parceiro de jogo de Aline, então, explicou que chamou Guilherme para comer a pedido da própria Joselma. "Eu fui fazer alguma comida para todo mundo. Aí quando eu estava fazendo a comida, Dona Joselma já tinha entrado e falou: 'Vini, chama aqueles tristes que amanhã tem Prova do Líder e essa festa tá demorando demais."

O promotor de eventos assegurou que não tem nada contra o ator de novelas. "Não foi nada em relação a você, eu só tinha feito o que ela tinha comentado comigo. Entendo que nessa configuração possa ter soado alguma coisa. Mas não foi nada contra você, porque eu não tenho nada contra você."

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas