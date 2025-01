BBB 25: Gracyanne Barbosa reclama de aliados: 'Ou joga junto ou não joga'

Enquanto analisava estratégias para o próximo Paredão do BBB 25 (Globo), Gracyanne Barbosa se irritou com uma atitude de Mateus e Vitória Strada.

O que aconteceu

O arquiteto estava no grupo, mas deixou o local alegando que se sentia desconfortável. "Todas as vezes que a gente conversou, eles ficaram quietos. Vocês até falavam: 'A Vitória não quer falar'. Hoje a Vitória falou e o Mateus ficou aqui: 'Vamos sair, vamos sair'", relatou a musa fitness.

Eu acho que ele vai repreender ela por ter se posicionado. A gente está aqui, é um grupo. Está todo mundo conversando aqui, aí duas pessoas saem, a terceira pessoa sai e ficam conversando ali no jardim. Sendo que a gente é um grupo. Eu não concordo com isso. Aí nosso grupo está dividido ali, eu não tinha visto. Eu não acho maneiro. Ou joga junto, ou não joga , opina Gracyanne Barbosa.

Diego Hypólito afirma que não tinha percebido a conversa entre Mateus, Vitória e Aline que acontecia no jardim. "Aí a pessoa sai daqui dizendo: 'Gente, eu não posso me posicionar, preciso conversar com a minha dupla'. Ok, está super certo. Agora tem duas duplas conversando ali?", completou Gracyanne.