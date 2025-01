Musa dos anos 1990 expõe diagnóstico de síndrome rara: 'Uma dor terrível'

A atriz Andie MacDowell, 66, revelou que foi diagnosticada com síndrome do piriforme, uma condição neuromuscular rara que afeta o nervo ciático.

O que aconteceu

MacDowell explicou que a síndrome a fazia sentir "uma dor terrível". "Era uma dor no músculo que pressionava meu nervo ciático e descia pela perna. Pensei que teria que passar por uma cirurgia no quadril", declarou em entrevista ao talk show de Drew Barrymore.

Ela destacou que precisa realizar exercícios físicos para aliviar as dores. "Tenho que trabalhar bastante meu pequeno bumbum e meus quadris".

Na entrevista, a famosa ressaltou que os exercícios físicos ajudaram a aliviar as dores. "A boa notícia é que agora as minhas peças [partes do corpo] estão boas. Meus joelhos estão bem, exceto pelo fato de terem envelhecido. Estou malhando muito agora, fazendo fisioterapia... Não estou mais desmoronando, não sinto mais dores".

Andie MacDowell é uma musa dos anos 1990. Ela estrelou filmes como "Feitiço do Tempo" (1993) e "Quatro Casamentos e um Funeral" (1994), e recentemente esteve no elenco da série "Maid" (2021), que lhe rendeu uma indicação ao Globo de Ouro de melhor atriz coadjuvante em minissérie.