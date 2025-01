João Hadad defende nova namorada após ataques na web: 'Não merecemos isso'

Após assumir namoro recentemente com a influencer Any Borges, João Hadad precisou pedir para que acabe os ataques virtuais à namorada.

O que aconteceu

João Hadad assumiu namoro com Any Borges na noite desta quinta-feira (23). Entretanto, poucas horas depois ele precisou intervir os comentários ofensivos contra a nova namorada, que já havia publicado fotos ao lado do amado dois dias antes — a data era do aniversário de Luana Andrade, noiva de Hadad que morreu em 2023 por complicações de uma cirurgia de lipoaspiração. Post de Any teria motivado injustificável onda de ódio.

Esta é a primeira vez que João Hadad assume um relacionamento desde a morte da sua noiva. Ele contou que encontrou Any Borges chorando: "Agradeço de coração todos vocês que mandam energias boas. (...) Para aqueles que passam por aqui para deixar comentários desnecessários eu só desejo luz e amor no caminho".

Hadad fez um apelo para que a onda de ódio contra a namorada acabe: "Por favor, parem com esses comentários ridículos. Não merecemos isso".

Any também se pronunciou, sem falar diretamente o ataque sofrido, na manhã de hoje citando força divina: "Não permita que a maldade do mundo contamine seu coração. Em meio as dificuldades, lembre-se de que Deus sempre dá a direção certa", escreveu a influenciadora.

Any é uma menina doce, parceira, trabalhadora e uma excelente mãe. Ela é incrível e eu sou muito grato a Deus por colocar uma pessoa na minha vida que honra minha história, cuida de mim e me potencializa para ser um ser humano melhor todos os dias. João Hadad sobre a nova namorada, Any Borges