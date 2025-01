'Minha avaliação saiu': famosos comentam polêmica 'lista de influs' vazada

A quinta-feira (23) foi marcada pelo vazamento de uma planilha que avaliava o desempenho de muitos famosos no mercado publicitário. Todas as avaliações eram feitas sobre anonimato e traziam relatos sobre a experiência de trabalhar com as pessoas ali listadas, nomes como Gisele Bündchen, Bruna Marquezine, Anitta, Ludmilla, etc.

Qualquer pessoa podia editar a planilha sem se identificar, motivo pelo qual não é possível saber a veracidade das respostas. Ainda assim, a lista repercutiu muitos, e alguns influenciadores se posicionaram a respeito. Confira:

Carla Diaz

Criticada por supostamente ter aproveitado uma publicidade para "encher a geladeira de sorvete", Carla Diaz aproveitou a repercussão para fazer outra publi.

"Se a vida te der uma planilha, faça uma #publi!"



"Se a vida te der uma planilha, faça uma #publi!"

Eliezer

O influenciador ficou feliz por ter sido citado como alguém que "dá muito resultado". "Minha avaliação na lista de influenciadores que saiu hoje. Me contratemmmmmm", brincou.

Malu Borges

Apontada como uma das mais criticadas da lista, a influenciadora de moda disse que todo feedback é válido. "É importante conseguir esse feedback, mesmo que de forma anônima, porque acaba que às vezes, não temos. Tem muita coisa para eu tirar de lá", disse.

Não existe fórmula mágica para criarmos conteúdo. Vamos criando, sentindo nossa comunidade, nos tornando mais profissionais, aprendendo, errando, batendo a cabeça na parede. Malu Borges

Alvaro Xaro

O influenciador fez um vídeo comentando cada um dos comentários. Alvaro concordou com algumas críticas, mas discordou de outras. "Como dinheiro não vem fácil, quando vem as coisas [propostas de trabalho], eu aceito. Depois eu penso: 'como faz?' e geralmente atrasa. Errei", disse.

Eu tava achando que tudo podia ser fic até o Álvaro aparecer reconhecendo vários pontos, kkkkkkkkkk 🤔 pic.twitter.com/ehyrcEP6X8 -- Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) January 24, 2025

Laura Seraphim

A influenciadora Laura Seraphim Imagem: Reprodução/Instagram/@lauraseraphim2

Seguida por quase 1 milhão de pessoas no Instagram e 3,8 milhões no TikTok, Laura comemorou porque foi elogiada. "Não sei se é verdade isso, mas se for ilusão, sendo elogio, manda pra mãe. Vazaram uma planilha sobre os influenciadores que as pessoas trabalharam [...] Graças a Deus tão falando bem de mim. Ai como eu amo validação externa", disse.

Porquinho da Paulista

Jonathan Oliveira, o Porquinho da Paulista Imagem: Reprodução/Instagram/@retratos_e_historias

O artista de rua lamentou após ser criticado. "Não sou influenciador, tive alguns virais e fiquei conhecido, estou aprendendo a trabalhar na internet, e vivo da arte de rua há 10 anos, e continuo fazendo isso, debaixo de chuva e de sol, pois esse é meu trabalho", escreveu Jonathan.